Волочкова задолжала миллион рублей за коммунальные услуги

Совсем недавно Анастасия Волочкова проиграла суд Большому театру: она не получит выплату, которую требовала от бывшего работодателя. А сегодня стало известно, что у балерины возникли новые финансовые трудности: она задолжала почти миллион рублей за коммунальные услуги.

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Анастасия Волочкова проживает в огромном загородном особняке, поэтому и счета за коммунальные услуги получает внушительные. Правда, оплачивать их артистка не торопится. Сегодня стало известно, что у артистки возникла задолженность за ЖКХ. В ближайшие дни Анастасия должна заплатить почти миллион рублей, в противном случае ей будет запрещен выезд за границу.

Балерина не комментирует сложившуюся ситуацию, но адвокат Сергей Жорин уверен, что помощники артистки напомнят ей об образовавшейся задолженности, чтобы она не повлекла за собой неприятностей.