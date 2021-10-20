Волочкова задолжала миллион рублей за коммунальные услуги

Совсем недавно Анастасия Волочкова проиграла суд Большому театру: она не получит выплату, которую требовала от бывшего работодателя. А сегодня стало известно, что у балерины возникли новые финансовые трудности: она задолжала почти миллион рублей за коммунальные услуги.
Анастасия Волочкова проживает в огромном загородном особняке, поэтому и счета за коммунальные услуги получает внушительные. Правда, оплачивать их артистка не торопится. Сегодня стало известно, что у артистки возникла задолженность за ЖКХ. В ближайшие дни Анастасия должна заплатить почти миллион рублей, в противном случае ей будет запрещен выезд за границу.
Балерина не комментирует сложившуюся ситуацию, но адвокат Сергей Жорин уверен, что помощники артистки напомнят ей об образовавшейся задолженности, чтобы она не повлекла за собой неприятностей.
Если Анастасия не оплатит счета в ближайшие пять дней, на нее будет наложен штраф в размере 7% от общей суммы. Кроме того, артистке может грозить уголовное наказание: за неуплату такой суммы предусмотрено наказание в виде года лишения свободы.