«Поехал бы на танке». Заявление Угольникова по Крыму

Основатель и генеральный директор студии «Военфильм», актер и телеведущий Игорь Угольников, который поддержал политику России в Крыму, в эфире YouTube-канала «вДудь» заявил, что в 2014 году сам готов был поехать на полуостров, если бы это было необходимо.