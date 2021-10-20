«Поехал бы на танке». Заявление Угольникова по Крыму

Основатель и генеральный директор студии «Военфильм», актер и телеведущий Игорь Угольников, который поддержал политику России в Крыму, в эфире YouTube-канала «вДудь» заявил, что в 2014 году сам готов был поехать на полуостров, если бы это было необходимо.
«Я безусловно поддержал Крым, и если надо было бы, сам туда поехал, если бы это было необходимо», - сказал Угольников.
На уточняющий вопрос автора канала Юрия Дудя, в каком качестве актер был готов туда поехать, Угольников ответил:
«Если надо, на танке. Или внутри. Если надо кому-то что-то объяснять».
Крым стал частью России после того, как в 2014 году жители полуострова на референдуме проголосовали за присоединение к РФ.