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«Поехал бы на танке». Заявление Угольникова по Крыму

Елена Прошина
20 минут назад

Основатель и генеральный директор студии «Военфильм», актер и телеведущий Игорь Угольников, который поддержал политику России в Крыму, в эфире YouTube-канала «вДудь» заявил, что в 2014 году сам готов был поехать на полуостров, если бы это было необходимо.

«Поехал бы на танке». Заявление Угольникова по Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я безусловно поддержал Крым, и если надо было бы, сам туда поехал, если бы это было необходимо», - сказал Угольников.

На уточняющий вопрос автора канала Юрия Дудя, в каком качестве актер был готов туда поехать, Угольников ответил:

«Если надо, на танке. Или внутри. Если надо кому-то что-то объяснять».

Крым стал частью России после того, как в 2014 году жители полуострова на референдуме проголосовали за присоединение к РФ.

Шоу-бизнес,Игорь Угольников,
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