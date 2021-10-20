Муж Маши Распутиной попал в реанимацию

Певица Маша Распутина и ее муж бизнесмен Виктор Захаров заразились коронавирусом. Как сообщает «Собеседник», артистка переносит инфекцию в легкой форме, однако ее супруг находится в реанимации с поражением 80% легких.

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«По всей видимости, выйду еще не скоро. Врачи без конца ставят капельницы, делают уколы - под кислородной маской лежу целые сутки», – рассказал Захаров.

Сам бизнесмен винит в своем заболевании своего сына, которого он назвал «тунеядцем, наркоманом и уголовником». По мнению предпринимателя, мужчина заразился после того, как Роман Захаров устроил скандал в студии ток-шоу «Прямой эфир».

«И, видимо, из-за нервного срыва состояние ухудшилось. Стресс, конечно, сыграл свою роль. Я как раз в то время заболел. Но не поехал делать КТ – все тянул. Вроде все стало проходить, но стресс сделал свое дело. Состояние усугубилось», – рассказал бизнесмен.