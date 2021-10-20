Бузова захотела завести детей

«Моя главная роль ещё не сыграна, причём не только на сцене, не только в кино, но и в жизни. Я никогда не была в роли мамы, я ещё этого чуда не испытала. Я давно готова. В 22 я думала, что в 25 у меня уже будет ребёнок. Я как бы это не скрываю, я хотела и хочу детей», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».