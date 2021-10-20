Билан сорвал голос и спел песню с листа

"У меня так сел голос, это просто невозможно. Я как будто Барри Уайт. Реально голос сорвал. Сейчас буду что-то делать, конечно. Ребята, вот такая профессия. Как пойти и объяснить людям, что у тебя нет голоса? У меня бронхит осенний", - написал исполнитель.