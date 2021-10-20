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Собчак раскрыла подробности допроса в Сочи

Lenta.ru
1 час назад

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, как прошел ее допрос в Сочи. Ведущую вызвали к следователям после смертельного ДТП с участием автомобиля, пассажиркой которого она была. Подробности допроса она раскрыла в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак раскрыла подробности допроса в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собчак заявила, что на допросе в Сочи ей задавали те же вопросы, что и в Москве. При этом она отметила, что столичные следователи допрашивали ее почти три часа, хотя, по мнению ведущей, «обычно пассажиров в ДТП так не прессуют».

Журналистка подчеркнула, что ей не устроили очную ставку с Олегом Цоем водителем автомобиля, попавшего в аварию.

«Да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак», — добавила Собчак.

Вернувшись к теме того, что вопросы правоохранителей повторялись, ведущая уточнила, что ее попросили подтвердить подлинность съемок с мероприятия, на котором она была ведущей в день ДТП, а также опознать себя.

Собчак приехала на допрос по делу о смертельном ДТП

Собчак улетела в Сочи утром в среду, 20 октября. Телеведущая ожидала встреча с правоохранителями.

Смертельное ДТП в Сочи произошло 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя, спровоцировавшего аварию, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчину отправили под домашний арест. Он признал свою вину.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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