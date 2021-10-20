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Бузова собралась в политику

Елена Прошина
56 минут назад

Певица Ольга Бузова не исключает, что может податься в политику после того, как реализует все свои идеи на телевидении, сцене и в музыке. Как сообщает «КП», знаменитость призналась, что у нее есть большие планы на будущее.

Бузова собралась в политику
Фото: ТАССТАСС

«Всему свое время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе, в образовании. Но всему своё время. Сейчас я живу сценой, телевидением, музыкой», – заявила Бузова.

Сейчас Ольга задумалась о том, чтобы получить театральное образование. По признанию певицы, ей не хватает «школы жизни» и существуют навыки, которыми бы она хотела обладать.

«У меня много планов. Я и книгу ещё хочу написать, и итальянский язык выучить, и фортепиано я занимаюсь, кстати, начала брать уроки», – сказала певица.

Напомним, что сейчас Бузова снимается в голливудском фильме. Певица не раскрыла название картины и детали сюжета, но уверила, что на съемочной площадке с ней работают «шикарный партнеры».

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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