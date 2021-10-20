Бузова собралась в политику

Певица Ольга Бузова не исключает, что может податься в политику после того, как реализует все свои идеи на телевидении, сцене и в музыке. Как сообщает «КП», знаменитость призналась, что у нее есть большие планы на будущее.

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«Всему свое время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе, в образовании. Но всему своё время. Сейчас я живу сценой, телевидением, музыкой», – заявила Бузова.

Сейчас Ольга задумалась о том, чтобы получить театральное образование. По признанию певицы, ей не хватает «школы жизни» и существуют навыки, которыми бы она хотела обладать.

«У меня много планов. Я и книгу ещё хочу написать, и итальянский язык выучить, и фортепиано я занимаюсь, кстати, начала брать уроки», – сказала певица.