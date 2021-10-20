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Поцелуй Ивлеевой и Собчак возмутил россиян

Елена Прошина
28 минут назад

Пользователи интернета раскритиковали блогера Настю Ивлееву за поцелуй с телеведущей Ксенией Собчак на драг-квин шоу «Королевские кобры», видео которого первая опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Поцелуй Ивлеевой и Собчак возмутил россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новом выпуске шоу Собчак заняла место соведущей и вместе с Ивлеевой они удивили зрителей своими танцами. Журналистка даже смогла продемонстрировать хорошую растяжку и без предварительной подготовки несколько раз сесть на шпагат. Поцелуй стал завершительной частью представления, однако пользователи интернета не оценили эпатажного поведения, назвав его «пошлятиной» и «настоящей деградацией» – как со стороны Собчак, так и со стороны блогера.

«Настя, на тебя дети подписаны, зачем такую жесть им показывать?», — написала одна из подписчиц.

Само шоу представляет из себя конкурс между 36 дрэг-квин — мужчинами, которые переодеваются в женщин. Ранее «Королевские кобры» уже вызывали возмущение со стороны россиян. Так, еще во время анонса мероприятия в сентябре на ситуацию обратила внимание детский омбудсмен в Республике Татарстам Ирина Волынец. По ее мнению, проект необходимо запретить из-за пропаганды нетрадиционных отношений.

Шоу-бизнес,Ирина Волынец,Ксения Собчак,
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