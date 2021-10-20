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Обвиненный в пропаганде наркотиков Дудь не явился в суд

Елена Прошина
37 минут назад

Популярный интервьюер Юрий Дудь, которого обвиняют в пропаганде наркотиков, не пришел на судебное заседание, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Зюзинского суда Москвы, где рассматривается его административное дело.

Обвиненный в пропаганде наркотиков Дудь не явился в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Начинается заседание в отношении Дудя Ю., подсудимый не явился", - заявила пресс-секретарь суда Мария Ерохина.

Ранее процесс уже откладывался, так как суд назначил проведение психолого-лингвистической экспертизы для анализа видеороликов Дудя. Материалы дела были направлены в Калужский центр судебной экспертизы.

Дудю вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета"). Блогеру грозит наказание в виде штрафа до 1,5 миллионов рублей.

Инициатором проверки творчества Дудя стала Лига безопасного интернета. Представители именно этой организации в апреле направили соответствующее обращение в полицию.

Кроме того, в ЛБИ заявили, что во время экспертизы были выявлены факты пропаганды наркотиков в двух интервью: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Ранее 8 октября Лига безопасного интернета направила обращение в МВД и СК с просьбой проверить композиции девяти популярных у детей и подростков исполнителей, в текстах чьих песен эксперты обнаружили пропаганду терроризма.

Шоу-бизнес,Мария Ерохина,Юрий Дудь,МВД,РИА Новости,
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