В словах Гузеевой увидели намек на скорое возвращение домой

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поблагодарила врачей больницы в Коммунарке и намекнула на скорую выписку.
«Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке! Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо!» - написала Гузеева в Instagram.
Поклонники актрисы в комментариях пожелали ей скорейшего выздоровления и назвали врачей героями XXI века.
Подписчики предположили, что возросшая активность Ларисы Гузеевой в соцсетях и слова благодарности врачам могут означать, что ее скоро выпишут из больницы, где телеведущая провела более трех недель.
Напомним, Лариса Гузеева заболела коронавирусом после путешествия в Крым. 27 сентября артистку госпитализировали в больницу в Коммунарке. По информации СМИ, врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60-процентное поражение правого легкого и 50-процентное – левого. Также у Гузеевой начались проблемы с почками.