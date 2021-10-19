В словах Гузеевой увидели намек на скорое возвращение домой

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поблагодарила врачей больницы в Коммунарке и намекнула на скорую выписку.

Фото: Instagram Instagram

«Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке! Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо!» - написала Гузеева в Instagram.

Поклонники актрисы в комментариях пожелали ей скорейшего выздоровления и назвали врачей героями XXI века.

Подписчики предположили, что возросшая активность Ларисы Гузеевой в соцсетях и слова благодарности врачам могут означать, что ее скоро выпишут из больницы, где телеведущая провела более трех недель.