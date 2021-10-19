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В словах Гузеевой увидели намек на скорое возвращение домой

Вероника Полынина
1 час назад

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поблагодарила врачей больницы в Коммунарке и намекнула на скорую выписку.

В словах Гузеевой увидели намек на скорое возвращение домой
Фото: InstagramInstagram

«Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке! Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо!» - написала Гузеева в Instagram.

Поклонники актрисы в комментариях пожелали ей скорейшего выздоровления и назвали врачей героями XXI века.

Подписчики предположили, что возросшая активность Ларисы Гузеевой в соцсетях и слова благодарности врачам могут означать, что ее скоро выпишут из больницы, где телеведущая провела более трех недель.

Напомним, Лариса Гузеева заболела коронавирусом после путешествия в Крым. 27 сентября артистку госпитализировали в больницу в Коммунарке. По информации СМИ, врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60-процентное поражение правого легкого и 50-процентное – левого. Также у Гузеевой начались проблемы с почками.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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