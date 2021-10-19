Шаляпин резко ответил на обвинения в альфонстве

Певец Прохор Шаляпин считает, что те, кто осуждает альфонсов, на самом деле лукавят, так как согласились бы принимать подарки от женщин, просто им никто не предлагает. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу «Народный опрос».

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По словам Шаляпина, быть альфонсом – «не самое плохое призвание в жизни».

Он напомнил, что Альфонс полностью жил за счет женщины.

«Я за счет женщины никогда не жил. Я всегда зарабатывал и зарабатываю свои деньги, и они у меня были всегда свои», - почеркнул артист.

При этом он признался, что не откажется, если ему что-то предложат.

«И я думаю, что вряд ли кто-то другой откажется. Что за лукавство какое-то дешевое. Другое дело, когда никто не предлагает. Я говорю: друзья, вы можете меня обвинять в том, что я альфонс, только тогда, когда вам богатая женщина что-то предлагала, и вы отказались – вот тогда принимаются эти претензии. А когда вам в принципе не предлагали, и вы пуританскую природу изображаете, это глупо, потому что это не соответствует действительности, вы лукавите», - заявил Шаляпин.

В ответ на вопрос зрителя о сексе со зрелыми женщинами он подчеркнул, что у него не было бабушек в постели, и все его девушки были молодыми.

«Сам, видимо, хочет оприходовать какую-нибудь бабулечку, просто завидует мне», - сказал Шаляпин.

Певец летом женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис, которая спустя два месяца после бракосочетания умерла от коронавируса. Это был третий официальный брак артиста.

Ранее Шаляпин рассказывал в интервью «Комсомольской правде», что в первый раз женился в 18 лет, его избранница была старше.

Во второй раз певец женился в 2013 году в возрасте 30 лет на 57-летней бизнес-леди Ларисе Копенкиной.

Меньше чем через два года пара разошлась.

Также у певца были отношения с бывшей женой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая старше его на пять лет.