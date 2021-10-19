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Экс-участница «Блестящих» рассказала о проблемах Семенович из-за большой груди

Елена Прошина
31 минуту назад

Экс-участница поп-группы «Блестящие» Надя Ручка рассказала о проблемах бывшей коллеги Анны Семенович из-за большой груди. Как пояснила исполнительница в передаче «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, Семенович страдала от болей в спине из-за своего бюста.

Экс-участница «Блестящих» рассказала о проблемах Семенович из-за большой груди
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Грудь у Ани действительно очень большая. Несколько раз было перед выходом на сцену, что у Ани середина спины очень сильно болела. Она лежала на столе перед концертами. Мы все пытались что-то исправить. Это как спазм. Но мы Анины сиси любим», – рассказала Ручка.

Кроме физического дискомфорта грудь Семенович доставляла ей проблемы и в выборе одежды. Артистке приходилось носить бюстгальтеры определенной модели с широкими лямками – приобретать их приходилось в специальном магазине.

Напомним, что российская певица Анна Семенович страдает от генетического заболевания груди гигантомастии. При данном диагнозе наблюдается чрезмерное увеличение размера молочных желез.

В группе «Блестящие» артистка выступала с 2003 по 2007 год, после чего покинула проект и начала сольную карьера.

Шоу-бизнес,Надя Ручка,Анна Семенович,НТВ,
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