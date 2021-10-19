Экс-участница «Блестящих» рассказала о проблемах Семенович из-за большой груди

Экс-участница поп-группы «Блестящие» Надя Ручка рассказала о проблемах бывшей коллеги Анны Семенович из-за большой груди. Как пояснила исполнительница в передаче «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, Семенович страдала от болей в спине из-за своего бюста.
«Грудь у Ани действительно очень большая. Несколько раз было перед выходом на сцену, что у Ани середина спины очень сильно болела. Она лежала на столе перед концертами. Мы все пытались что-то исправить. Это как спазм. Но мы Анины сиси любим», – рассказала Ручка.
Кроме физического дискомфорта грудь Семенович доставляла ей проблемы и в выборе одежды. Артистке приходилось носить бюстгальтеры определенной модели с широкими лямками – приобретать их приходилось в специальном магазине.
Напомним, что российская певица Анна Семенович страдает от генетического заболевания груди гигантомастии. При данном диагнозе наблюдается чрезмерное увеличение размера молочных желез.
В группе «Блестящие» артистка выступала с 2003 по 2007 год, после чего покинула проект и начала сольную карьера.