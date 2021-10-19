Экс-участница «Блестящих» рассказала о проблемах Семенович из-за большой груди

«Грудь у Ани действительно очень большая. Несколько раз было перед выходом на сцену, что у Ани середина спины очень сильно болела. Она лежала на столе перед концертами. Мы все пытались что-то исправить. Это как спазм. Но мы Анины сиси любим», – рассказала Ручка.