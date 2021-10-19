Пересильд объяснила разницу сна в космосе и на Земле

Актриса Юлия Пересильд объяснила, чем именно отличается сон в космосе и на Земле. Как она заявила на пресс-конференции киноэкипажа корабля «Союз МС-18», в условиях невесомости человеку достаточно спать всего четыре часа. Видеозапись мероприятия опубликована на YouTube-аккаунте Первого канала.
«Я за четыре часа прекрасно высыпалась. Для девочки спать в космосе идеально — на лице не остаётся следов от подушки», – заявила актриса.
Пересильд отметила, что во время пребывания на Международной космической станции строго следовала советам медиков. В частности, эксперты давали рекомендации касательно сна.
«Когда мы улетали, врач сказал: "В первый день в космосе делайте то, что хочется. Хотите спать — спите". Если что-то заставлять себя делать, будет хуже. На Земле я бы заставляла себя делать не то, что хочется, а то, что надо. А здесь оказался очень полезный совет. Именно в первый день в космосе. Делала что хотелось. Хотелось спать — и я спала. Поэтому адаптация проходила намного легче», – рассказала Юлия.
Напомним, что 17 октября корабль «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту успешно приземлился на Земле. Пересильд и Шипенко пробыли на станции 12 дней, в ходе которых «киноэкипаж» снял на орбите кадры для фильма «Вызов». Картина рассказывает о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полету в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.