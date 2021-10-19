Пересильд объяснила разницу сна в космосе и на Земле

«Когда мы улетали, врач сказал: "В первый день в космосе делайте то, что хочется. Хотите спать — спите". Если что-то заставлять себя делать, будет хуже. На Земле я бы заставляла себя делать не то, что хочется, а то, что надо. А здесь оказался очень полезный совет. Именно в первый день в космосе. Делала что хотелось. Хотелось спать — и я спала. Поэтому адаптация проходила намного легче», – рассказала Юлия.