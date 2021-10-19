Мазаев объяснил нежелание россиян прививаться глупостью

Люди отказываются вакцинироваться от коронавируса из-за глупости. Она и вызывает страх перед неизвестным, заявил лидер музыкальной группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

За тридцать лет у нас произошёл очень большой цивилизационный откат, и население поглупело. А глупость — от незнания. А страх — это следующая стадия ощущений. Человек незнающий всегда боится больше, — сказал Мазаев.

Он добавил, что сам привился. При этом в стране большинство людей необразованные, сами не хотят взять знания, которые никто не скрывает. Их мракобесие и приводит к страху перед вакциной и наукой, считает Мазаев. Также музыкант заявил, что свобода выбора не должна вредить другим.