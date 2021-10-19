В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.53
Войти в почту

Мазаев объяснил нежелание россиян прививаться глупостью

News.ru
11 минут назад

Люди отказываются вакцинироваться от коронавируса из-за глупости. Она и вызывает страх перед неизвестным, заявил лидер музыкальной группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Мазаев объяснил нежелание россиян прививаться глупостью
Фото:  Кирилл Зыков/АГН «Москва» Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За тридцать лет у нас произошёл очень большой цивилизационный откат, и население поглупело. А глупость — от незнания. А страх — это следующая стадия ощущений. Человек незнающий всегда боится больше, — сказал Мазаев.

Он добавил, что сам привился. При этом в стране большинство людей необразованные, сами не хотят взять знания, которые никто не скрывает. Их мракобесие и приводит к страху перед вакциной и наукой, считает Мазаев. Также музыкант заявил, что свобода выбора не должна вредить другим.

Но волеизъявление народа, конечно, должно быть, люди должны сами решать свою судьбу. Но, когда это отрицательно воздействует на окружающих, приносит вред и страх заразиться, то, конечно, всё это дело надо пресекать, — высказался Мазаев.

Ранее известный российский певец, один из лидеров советской и российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил за обязательную вакцинацию населения. Он назвал «идиотизмом» нежелание жителей России проходить данную процедуру.

Шоу-бизнес,Общество,Сергей Мазаев,Андрей Макаревич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители