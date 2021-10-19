В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 85.03
Войти в почту

Светлана Лобода с размахом отметила день рождения в Дубае

runews24.ru
18 минут назад

18 октября артистке исполнилось 39 лет. Исполнительница заранее продумала каждую мелочь будущего праздника: она арендовала частный самолет, на котором привезла близких в ОАЭ. Именно здесь, на песчаном берегу, прошла пышная вечеринка.

Лобода с размахом отметила день рождения в Дубае
Фото: соцсетисоцсети

Для мероприятия Светлана Лобода выбрала прозрачное платье, декорированное кристаллами. Наряд выгодно подчеркнул фигуру звезды. Дополнили образ черные сапоги-казаки.

Кадры зажигательной вечеринки певица опубликовала в Instagram. Присутствующих на празднике развлекали акробаты и танцовщицы, также было организовано огненное шоу. Завершилась вечеринка фейерверком.

Стоит отметить, что прошлогоднее торжество по сравнению с тем, которое Светлана Лобода организовала в этом году, может показаться скромным.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители