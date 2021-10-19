Лобода с размахом отметила день рождения в Дубае

18 октября артистке исполнилось 39 лет. Исполнительница заранее продумала каждую мелочь будущего праздника: она арендовала частный самолет, на котором привезла близких в ОАЭ. Именно здесь, на песчаном берегу, прошла пышная вечеринка.

Фото: соцсети соцсети

Для мероприятия Светлана Лобода выбрала прозрачное платье, декорированное кристаллами. Наряд выгодно подчеркнул фигуру звезды. Дополнили образ черные сапоги-казаки.

Кадры зажигательной вечеринки певица опубликовала в Instagram. Присутствующих на празднике развлекали акробаты и танцовщицы, также было организовано огненное шоу. Завершилась вечеринка фейерверком.