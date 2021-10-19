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Серова переводят из реанимации в общую палату

Газета.Ru
56 минут назад

Народный артист России Александр Серов начал чувствовать себя лучше после госпитализации с коронавирусной инфекцией, пишет Teleprogramma со ссылкой на концертного директора исполнителя Александра Федоркова. Он подтвердил, что в лечении певца наметилась положительная динамика.

Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию Серова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я слышал, что Александра Николаевича переводят в общую палату, а это хороший знак. Но вообще Мишель лучше знает, она ближе к отцу. Новую информацию мы обязательно выложим на официальном сайте", — сказал директор.

Дочь Александра Серова Мишель уже писала в социальных сетях, что лечение дает плоды.

"Не переживайте, все будет хорошо. Лечение идет в лучшую сторону. Мы надеемся, что скоро папа полностью поправится и его выпишут", — рассказывала она в Instagram.

67-летний певец был экстренно госпитализирован в начале октября. Лечение осложняется диабетом. Продюсер Андрей Разин, рассказывая о состоянии Серова, утверждал, что артист "находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе".

Шоу-бизнес,Александр Серов,Андрей Разин,
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