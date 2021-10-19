Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию Серова

Народный артист России Александр Серов начал чувствовать себя лучше после госпитализации с коронавирусной инфекцией, пишет Teleprogramma со ссылкой на концертного директора исполнителя Александра Федоркова. Он подтвердил, что в лечении певца наметилась положительная динамика.
"Я слышал, что Александра Николаевича переводят в общую палату, а это хороший знак. Но вообще Мишель лучше знает, она ближе к отцу. Новую информацию мы обязательно выложим на официальном сайте", — сказал директор.
Дочь Александра Серова Мишель уже писала в социальных сетях, что лечение дает плоды.
"Не переживайте, все будет хорошо. Лечение идет в лучшую сторону. Мы надеемся, что скоро папа полностью поправится и его выпишут", — рассказывала она в Instagram.
67-летний певец был экстренно госпитализирован в начале октября. Лечение осложняется диабетом. Продюсер Андрей Разин, рассказывая о состоянии Серова, утверждал, что артист "находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе".