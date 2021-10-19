Модель рассказала об изнасиловании Березовским

Супермодель Кира Дихтяр проживает в Нью-Йорке и снимается для обложек самых известных изданий. Она также является послом ООН по вопросам спорта и представляет множество западных брендов. Недавно Кира специально прилетела из США в Москву , чтобы рассказать о трагическом случае в своей жизни. В передаче « Андрей Малахов . Прямой эфир» на канале « Россия 1 » она вспомнила, как в 15 лет ее изнасиловал Борис Березовский .

Со дня смерти олигарха минуло 8 лет. В течение всех этих лет Кира молчала, поскольку боялась признаться, что стала жертвой насилия. По словам модели, ей не требуется пиар, а тем более деньги. Она решила раскрыть правду о домогательствах с целью предостеречь других девушек, планирующих связать свою жизнь с модельным бизнесом. К тому же, как отметила Дихтяр, как в ее адрес, так и в адрес ее ребенка поступают угрозы.