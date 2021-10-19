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Модель Кира Дихтяр рассказала об изнасиловании Березовским

Анна Безрукова
29 минут назад

Супермодель Кира Дихтяр проживает в Нью-Йорке и снимается для обложек самых известных изданий. Она также является послом ООН по вопросам спорта и представляет множество западных брендов. Недавно Кира специально прилетела из США в Москву, чтобы рассказать о трагическом случае в своей жизни. В передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» она вспомнила, как в 15 лет ее изнасиловал Борис Березовский.

Модель рассказала об изнасиловании Березовским
Фото: ReutersReuters

Со дня смерти олигарха минуло 8 лет. В течение всех этих лет Кира молчала, поскольку боялась признаться, что стала жертвой насилия. По словам модели, ей не требуется пиар, а тем более деньги. Она решила раскрыть правду о домогательствах с целью предостеречь других девушек, планирующих связать свою жизнь с модельным бизнесом. К тому же, как отметила Дихтяр, как в ее адрес, так и в адрес ее ребенка поступают угрозы.

В постель олигарха начинающая модель попала через модельное агентство фотографа Александра Бородулина в Москве. Он принимал в манекенщицы юных девочек от 13 до 16 лет.

«Меня приняли в модельное агентство в Москве. Съемка в Англии для 15-летней девочки казалась огромной возможностью, но произошло такое… Привезли в Лондон, поселили в отеле и сказали к определенному времени спуститься вниз. Я вышла, а там Борис Березовский с охранниками. Должны были отправиться на съемку, но он привез в свою квартиру. Там все и случилось - он изнасиловал меня», - рассказала 33-летняя Кира.

Шоу-бизнес,Александр Бородулин,Андрей Малахов,Борис Березовский,ООН,
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