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Собчак объяснила поездку в Париж после смертельного ДТП в Сочи

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
19 минут назад

Телеведущая Ксения Собчак на один день улетела в рабочую командировку в Париж, но находится на связи со следствием, сообщила она сама.

«Я улетела на один день в Париж, это командировка рабочая. По ситуации в Сочи – мы на связи со следствием», – сообщила она ТАСС.

Напомним, полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Стала известна личность погибшей в ДТП с Собчак

Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала.

После этого Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино». Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.

Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,Комсомольская правда,ИТАР-ТАСС,
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