Телеведущая Ксения Собчак на один день улетела в рабочую командировку в Париж, но находится на связи со следствием, сообщила она сама.

«Я улетела на один день в Париж, это командировка рабочая. По ситуации в Сочи – мы на связи со следствием», – сообщила она ТАСС.

Напомним, полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала.