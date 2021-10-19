Тимати купил автомобиль за 80 млн рублей

Популярный исполнитель, бизнесмен и один из основателей лейбла Black Star Тимати всегда имел отличный вкус в одежде и автомобилях. Его автопарк состоит исключительно из ярких, запоминающихся и очень дорогих машин.

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Накануне Тимати похвастался своим фанатам очередным приобретением, показав в своем Instagram-аккаунте ролик с новым автомобилем.

Рэпер купил себе Mercedes-Maybach, но довольно необычный. Хотя люксовое придворное ателье славится своими представительскими седанами S-класса, Тимати отдал предпочтение более брутальныму и смелому варианту — внедорожнику Gelandewagen.

Мастера компании Maybach превратили стандартный G-Class в прогулочный кабриолет, но крышу сняли только у второго ряда. Капот чёрного внедорожника скрывает внушительный V12 с двумя турбинами, который может выдать мощность 630 лошадиных сил, а крутящий момент инженеры увеличили и вовсе до 1 000 Ньютон-метров.