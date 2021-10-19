«Мир не остановился — жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было до», — заявила она.