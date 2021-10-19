«Шла под откос»: Федосееву-Шукшину спасали от запоев

Она надела хорошее платье, и я отвёз её на «Мосфильм». Мы сняли не очень сложную сцену, но в итоге её утвердили. Весь худсовет понимал, что только работа может её спасти. Переживания глубокие были у неё. Она шла под откос. Я чувствовал ответственность за неё, за Машу и Олю, её дочерей. В итоге сняли хорошее кино «Трын-трава», — добавил актёр.