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Гагарина пожаловалась на панические атаки

Елена Прошина
1 час назад

Российская популярная исполнительница Полина Гагарина рассказала о приступах панических атак, которые преследовали ее четыре года. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

Гагарина рассказала о панических атаках
Фото: gagara1987gagara1987

Певица раскрыла подробности своего психического состояния, заявив, что панические атаки не возникали у нее уже два года, тогда как раньше недуг заставал ее везде, в том числе и в самолете.

«Врагу не пожелаешь. <…> Последние почти два года их нет. С тех пор, как случились перемены в жизни. От этого я делаю вывод, что паническая атака это затяжная депрессия», — отметила артистка.

Ранее аудиостриминговый сервис Spotify разместил на Таймс-сквер в Нью-Йорке билборд с Гагариной. Фото появилось в рамках организованной сервисом программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal. Кроме того, Гагариной также попала на обложку специального плейлиста Equal Russia, в который вошла музыка российских исполнительниц.

Паниическая атака — внезапный, часто беспричинный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями. Он характеризуются быстрым нарастанием страха и, в большинстве случаев, кратковременностью. Обычно это состояние сопровождается различными страхами, например, смерти, сойти с ума или потерять контроль над собой. Также пациенты часто воспринимают симптомы панической атаки как проявление опасных заболеваний.

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,
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