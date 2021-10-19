Гагарина рассказала о панических атаках

Российская популярная исполнительница Полина Гагарина рассказала о приступах панических атак, которые преследовали ее четыре года. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

Фото: gagara1987 gagara1987

Певица раскрыла подробности своего психического состояния, заявив, что панические атаки не возникали у нее уже два года, тогда как раньше недуг заставал ее везде, в том числе и в самолете.

«Врагу не пожелаешь. <…> Последние почти два года их нет. С тех пор, как случились перемены в жизни. От этого я делаю вывод, что паническая атака это затяжная депрессия», — отметила артистка.

Ранее аудиостриминговый сервис Spotify разместил на Таймс-сквер в Нью-Йорке билборд с Гагариной. Фото появилось в рамках организованной сервисом программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal. Кроме того, Гагариной также попала на обложку специального плейлиста Equal Russia, в который вошла музыка российских исполнительниц.