"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за русского языка

Победительница украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анна Неплях ответила на критику в свой адрес из-за использования в своем общении русского языка. На своей странице в Instagram она заявила, что получила «миллион обвинений» о том, что в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, она пишет посты и разговаривает на русском.

Фото: Instagram Instagram

Комментарий модели опубликован на украинском языке. По ее словам, в данном видео она говорит по-украински, что показывает, как «можно выучить родной язык за сутки» и разговаривать «чисто и хорошо».

Неплях считает, что заслуживает уважения, так как выросла в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке. Она заявила, что может самовыражаться на том языке, на котором ей удобно.

«Спасибо за понимание», — отметила девушка.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов устроил перепалку с журналистом. В ходе брифинга Данилов заявил, что не понял заданного журналистом на русском языке вопроса.

«Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял», — заявил Данилов.