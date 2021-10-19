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Канье Уэст официально сменил имя на Йе

Вечерняя Москваиещё 3
14 минут назад

Верховный суд Лос-Анджелеса удовлетворил запрос американского рэпера Канье Уэста о смене имени. Артист сменил имя на свой сценический псевдоним Йе.

Канье Уэст официально сменил имя
Фото: EPAEPA

Также рэпер отказался от своего среднего имени и фамилии, сообщил портал TMZ.

Журналисты издания со ссылкой на свои источники добавили, что фотомодель Кимберли Ноэль Кардашьян Уэст (Ким Кардашьян), с которой у артиста идет бракоразводный процесс, не планирует менять ни свое нынешнее имя, ни имена их общих детей.

СМИ еще в августе этого года сообщали, что Уэст подал в суд необходимые документы для официальной смены имени. В качестве объяснения музыкант указал «личные причины».

В 2018 году Уэст выпустил альбом «Йе», в том же году он говорил, что это слово наиболее часто встречается в Библии и переводится как «ты».

Ирина Шейк впервые высказалась о слухах про роман с Канье Уэстом. Она отметила, что в ее личной жизни всегда что-то происходит, но она «просто держит это при себе».

Шоу-бизнес,Ирина Шейк,КИМ КАРДАШЬЯН,
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