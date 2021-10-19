Волочкова подала в суд на экс-солистку "Стрелок"

«По статье 137 на организатора данной провокации Катерину Любомирскую заведено дело! Благодарю Прокуратуру Москвы и Московской области, а также Следственный Комитет Красногорского района за оперативность и проведенное расследование, а также за выявление преступных действий и вторжение в мою личную жизнь. Хотели устроить мне провокацию, в итоге поплатились сами! Пусть другим будет неповадно заниматься вот такой фигней», — заявила Волочкова.