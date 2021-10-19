Моргенштерн потратил на зубы более 4 млн рублей

Моргенштерн потратил на новые виниры 4,1 млн рублей. Как рассказал рэпер в видео на своем YouTube-канале, ради голливудской улыбки Алишеру пришлось сделать общий наркоз.
Красивые белые зубы обошлись Моргенштерну нелегко – несколько часов ему пришлось пролежать на операционном столе, однако процедура закончилась успешно.
«Я боялся, что буду все чувствовать. Но теперь все телки будут мне давать!», – заявил артист.
На внутренней стороне виниров для рэпера сделали татуировку с тремя шестерками – совсем как над бровью. Однако если на лице отметка нужна для того, чтобы оградить себя от традиционной работы, то смысл татуировки на зубах пока не понятен поклонникам.
Моргенштерн отметил, что потраченная на виниры сумма даже для него слишком большая, однако экономить на зубах, по мнению рэпера, нельзя ни в коем случае.
Напомним, что в августе 2021 года Моргенштерн женился на Диларе Зинатуллиной. В октябре Алишер специально повторил свадьбу – для бабушки, которая из-за проблем со здоровьем не смогла присутствовать на женитьбе.