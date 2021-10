«Каждый «бобик» может стать певцом»: Пригожин о выступлении Греты Тунберг

Экоактивистка Грета Тунберг исполнила хит Рика Эстли – Never gonna give you up перед зрителями на концерте Climate Live в Стокгольме. Певец Юрий Лоза и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали выступление в эфире радиостанции «Говорит Москва».