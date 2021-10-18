В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+19° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.27
Войти в почту

«Каждый «бобик» может стать певцом»: Пригожин о выступлении Греты Тунберг

Елена Прошина
1 час назад

Экоактивистка Грета Тунберг исполнила хит Рика Эстли – Never gonna give you up перед зрителями на концерте Climate Live в Стокгольме. Певец Юрий Лоза и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали выступление в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Каждый «бобик» может стать певцом»: Пригожин о выступлении Греты Тунберг
Фото: ReutersReuters

По мнению Лозы, если говорить о пении, как о профессии, то музыканту нужно долго учиться и готовиться к выступлениям.

«Сейчас все поют, кто попало поёт. Добился популярности и запел. А просто так, когда человек добился популярности и поёт, что его обсуждать?», – отметил музыкант.

По мнению Пригожина, Тунберг не имеет отношения к музыке, а «сцена должна быть для людей, имеющих к ней отношение». Всё остальное, по его словам — попытки «использовать юную дeвушку в своих целях». По мнению продюсера, сегодня «каждый “бобик” может стать певцом или художником», что Иосифу «не нравится».

Напомним, что ранее Лоза раскритиковал очереди россиян за новым iPhone. Музыкант признался, что не понимает этого феномена, а также того, почему люди так активно следуют за рекламой.

Шоу-бизнес,Грета Тунберг,Рик Эстли,Иосиф Пригожин,Радиостанция "Говорит Москва",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители