«Каждый «бобик» может стать певцом»: Пригожин о выступлении Греты Тунберг

Экоактивистка Грета Тунберг исполнила хит Рика Эстли – Never gonna give you up перед зрителями на концерте Climate Live в Стокгольме. Певец Юрий Лоза и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали выступление в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По мнению Лозы, если говорить о пении, как о профессии, то музыканту нужно долго учиться и готовиться к выступлениям.
«Сейчас все поют, кто попало поёт. Добился популярности и запел. А просто так, когда человек добился популярности и поёт, что его обсуждать?», – отметил музыкант.
По мнению Пригожина, Тунберг не имеет отношения к музыке, а «сцена должна быть для людей, имеющих к ней отношение». Всё остальное, по его словам — попытки «использовать юную дeвушку в своих целях». По мнению продюсера, сегодня «каждый “бобик” может стать певцом или художником», что Иосифу «не нравится».
Напомним, что ранее Лоза раскритиковал очереди россиян за новым iPhone. Музыкант признался, что не понимает этого феномена, а также того, почему люди так активно следуют за рекламой.