«Каждый «бобик» может стать певцом»: Пригожин о выступлении Греты Тунберг

Экоактивистка Грета Тунберг исполнила хит Рика Эстли – Never gonna give you up перед зрителями на концерте Climate Live в Стокгольме. Певец Юрий Лоза и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали выступление в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По мнению Лозы, если говорить о пении, как о профессии, то музыканту нужно долго учиться и готовиться к выступлениям.

«Сейчас все поют, кто попало поёт. Добился популярности и запел. А просто так, когда человек добился популярности и поёт, что его обсуждать?», – отметил музыкант.

По мнению Пригожина, Тунберг не имеет отношения к музыке, а «сцена должна быть для людей, имеющих к ней отношение». Всё остальное, по его словам — попытки «использовать юную дeвушку в своих целях». По мнению продюсера, сегодня «каждый “бобик” может стать певцом или художником», что Иосифу «не нравится».