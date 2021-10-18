«Цифровые дебилы»: Певцов объяснил, в чем проблема шутинга в российских школах

Актер, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Певцов считает, что необходимо формировать мировоззрение школьников на государственном уровне, чтобы учебные заведения не выпускали «цифровых дебилов», которые не имеют моральных ориентиров, пишет News.ru.
«Проблема таких вот массовых убийств лежит не в охране школы и законах о продаже оружии, а в том, что из учебных заведений выпускаются такие вот «цифровые дебилы», не имеющие моральных ориентиров. Они просто не знают, что такое плохо и хорошо», — сказал Певцов изданию.
По его словам остановить убийства в российских школах можно путем формирования на государственном уровне мировоззрения школьников, которое «должно стать основой, вокруг которой строится и культура, и искусство, и образование, и воспитание». Он напомнил, что в соответствии с философией Ивана Ильина, в России всегда была идея любви и сердца, умирали за веру, царя и Отечество, а человек, его личность были на последнем месте.
«А сейчас все перевернулось с ног на голову, и вот результаты — наши дети идут и убивают в тех местах, где их учили и воспитывали», , — считает депутат.
Певцов уверен, что социальное положение и экономическое состояние семей не имеют никакого отношения к этим нападениям.
Он напомнил, что 17 октября была третья годовщина трагедии в Керченском политехническом колледже, где, по версии следствия, 18-летний студент учебного заведения Владислав Росляков заложил взрывное устройство в столовой и открыл стрельбу по учащимся и работникам. В результате погибли более 20 человек, более 50 пострадали.
«После этого мы имеем Казань и Пермь. Это звоночки о том, что происходит в душах и сердцах наших детей. Это следствие нашего в кавычках «воспитания» и «образования». Следствие того, что происходит в нашей культуре и искусстве, которое 30 лет уже существует под влиянием в кавычках нашей «дружественной» идеологии под названием «потребление», — добавил актер.
Утром 18 октября в поселке Сарс в Пермском крае шестиклассник пришел в школу с охотничьим карабином «Сайга» и дважды выстрелил в потолок во время урока. Подросток заявил, что ему «явился Бог и рассказал, что нужно делать», пишет РИА Новости.
По данным «Коммерсантъ», в результате стрельбы пострадал один из учеников, у него небольшие ссадины.
20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Восемь человек погибли, более 20 пострадали, пишет РИА Новости.
11 мая в Казанской гимназии 9-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу. В результате девять человек погибли, еще 24 пострадали.