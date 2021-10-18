«Сказали, могут не довезти»: отец Фриске объяснил ее лечение в США

«Мне кажется, что ее в России лечили бы так же, как и в Америке. Это Жанна решила лечиться в США. Она как раз в это время была в Америке, когда узнала диагноз. Перевозить ее было очень тяжело и трудно. Сказали, что могут не довезти», – заявил Фриске.