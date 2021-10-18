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«Сказали, могут не довезти»: отец Фриске объяснил ее лечение в США

Елена Прошина
18 минут назад

Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, объяснил, почему его дочь лечилась в США, а не в России. Как отметил мужчина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, певица сама решила лечиться в США, а когда врачи выяснили диагноз, от перевозки ее в РФ вовсе решили отказаться.

«Сказали, могут не довезти»: отец Фриске объяснил ее лечение в США
Фото: ТАССТАСС

«Мне кажется, что ее в России лечили бы так же, как и в Америке. Это Жанна решила лечиться в США. Она как раз в это время была в Америке, когда узнала диагноз. Перевозить ее было очень тяжело и трудно. Сказали, что могут не довезти», – заявил Фриске.

Как отметил Владимир Фриске, у его дочери была ремиссия и позже она вернулась в Россию, однако через некоторое время она снова вернулась в США.

«А потом пришли на КТ и врач сказал, что ему не нравится тоненькая жилка с левой стороны. И все моментально начало расти. И она в сознание уже не приходила. Не понимала, где находится», – отметил Владимир.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Около двух лет она боролась с тяжелой формой рака.

Шоу-бизнес,Жанна Фриске,НТВ,
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