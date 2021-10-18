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Звезда «Кадетства» признался в желании уйти в монастырь

Анна Безрукова
53 минуты назад

Российский актер Вадим Андреев признался, что мечтает «закончить жизнь в монастыре». Артист поделился в интервью Teleprogramma.pro, что старается оставаться глубоко верующим человеком, однако в последнее время стал реже посещать храмы и причащается.

Звезда «Кадетства» признался в желании уйти в монастырь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда мой духовник служил, я очень часто бывал [в храме] и «алтарничал». Но два года назад он впал в немилость, храм у него отобрали. И сейчас я немножечко потерялся в этом смысле. <…> Есть мечта закончить жизнь в монастыре (смеется), но пока я еще далек от этого, я мирской», - пояснил актер.

Актер также отметил, что к вере пришел «благодаря чудесам».

«Мой духовник во время литургии отчитывал бесноватых. И я видел все эти проявления, благодаря чему и поверил в них. Что с ними творится — так не сыграть. Бесы мучают, как их крутит, разговаривают нечеловеческими голосами на другом языке. В общем, насмотрелся, чтобы уверовать», — добавил артист.

63-летний Вадим Андреев особенно известен по ролям в сериалах «Кадетство», «Шакал», а также в фильме «У матросов нет вопросов».

Ранее актриса Екатерина Васильева заявила, что решила уйти в монастырь, поскольку не могла себя организовать и пропускала службы.

В свою очередь ее сын священник Дмитрий Рощин предположил, что причина ухода в монастырь заключается в «правдоискательстве», однако она с ним не согласилась.

«Правдоискательство - это вообще какая-то отвратительная вещь. Из разряда интеллигентского набора. <…> То, что раньше мне было мило, любо, я от всего сердца разлюбила, можно сказать, возненавидела», - пояснила Васильева.

Она отметила, что в храмах всегда чувствовала себя на своем месте, и понимала, что люди там «правильно живут».

Шоу-бизнес,Вадим Андреев,Дмитрий Рощин,Екатерина Васильева,
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