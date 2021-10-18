Звезда «Кадетства» признался в желании уйти в монастырь

«Когда мой духовник служил, я очень часто бывал [в храме] и «алтарничал». Но два года назад он впал в немилость, храм у него отобрали. И сейчас я немножечко потерялся в этом смысле. <…> Есть мечта закончить жизнь в монастыре (смеется), но пока я еще далек от этого, я мирской», - пояснил актер.