Бородина пригрозила хейтерам судом

«Есть вещи, которые я не пропущу. Это вопрос принципа. Когда вдруг мне в комментах [под постом], а потом и в директ прилетает история, что я просила миллион, чтобы выставить сторис про малыша! Эти сволочи (других слов у меня нет) не спасли ни одну жизнь и имеют наглость вещать эту наглую ложь и сплетни. <...> Запасайтесь адвокатами, если денег хватит. Сплетники! Отвечать будете за свои языки» , — написала она.