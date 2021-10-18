Бородина пригрозила хейтерам судом

Ксения Бородина ответила в Instagram на обвинения, согласно которым якобы требовала миллион рублей за пост о сборе средств на лечение тяжелобольного ребенка. По словам телеведущей, теперь они намерена подать в суд по факту клеветы в ее адрес.
«Есть вещи, которые я не пропущу. Это вопрос принципа. Когда вдруг мне в комментах [под постом], а потом и в директ прилетает история, что я просила миллион, чтобы выставить сторис про малыша! Эти сволочи (других слов у меня нет) не спасли ни одну жизнь и имеют наглость вещать эту наглую ложь и сплетни. <...> Запасайтесь адвокатами, если денег хватит. Сплетники! Отвечать будете за свои языки» , — написала она.
Кроме того, в защиту телеведущей выступила куратор фонда «Вера в детство», которому и помогала Бородина. Согласно Евгении Югриной, данные слухи о Бородиной являются ложью. По ее словам, ведущая начала безвозмездно помогать фонду еще в 2019 году и «на ее счету десятки спасенных жизней».