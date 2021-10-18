В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.17EUR 82.46BRENT 85.36
Войти в почту

Бородина пригрозила хейтерам судом

Газета.Ru
1 час назад

Ксения Бородина ответила в Instagram на обвинения, согласно которым якобы требовала миллион рублей за пост о сборе средств на лечение тяжелобольного ребенка. По словам телеведущей, теперь они намерена подать в суд по факту клеветы в ее адрес.

Бородина пригрозила хейтерам судом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть вещи, которые я не пропущу. Это вопрос принципа. Когда вдруг мне в комментах [под постом], а потом и в директ прилетает история, что я просила миллион, чтобы выставить сторис про малыша! Эти сволочи (других слов у меня нет) не спасли ни одну жизнь и имеют наглость вещать эту наглую ложь и сплетни. <...> Запасайтесь адвокатами, если денег хватит. Сплетники! Отвечать будете за свои языки» , — написала она.

Кроме того, в защиту телеведущей выступила куратор фонда «Вера в детство», которому и помогала Бородина. Согласно Евгении Югриной, данные слухи о Бородиной являются ложью. По ее словам, ведущая начала безвозмездно помогать фонду еще в 2019 году и «на ее счету десятки спасенных жизней».

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители