Сколько зарабатывают Instagram-блогеры в России

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова возглавила список российских Instagram-блогеров по уровню заработка. Как сообщает «КП» со ссылкой на данные компании «Медиалогия», несколько месяцев подряд ее аккаунт с 14 млн подписчиков лидирует в стране по вовлеченности аудитории.

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На своей страничке Самойлова показывает жизнь своей семьи. При этом рекламу женщина дает довольно редко, но продает ее по максимальной ставке. Чаще всего цена публикации стоит 600-800 тыс. рублей, однако есть и реклама по 1,5 млн рублей за размещение – речь идет о крупных компаниях или товарах и услугах, которые не ассоциируются с образом жизни звезды.

Число оплаченных рекламных публикаций каждый месяц меняется – в среднем у Самойловой их около десяти. Таким образом, за месяц звезда в Instagram может заработать от 5 до 10 млн рублей.

Отметим, что больше всех подписчиков имеет 35-летняя Ольга Бузова – 23 млн. При этом по сравнению с Самойловой ценники на рекламу певицы оказались несколько ниже. Второе место занимает 30-летняя Настя Ивлеева с 18 млн подписчиков, а третье место – 38-летняя Ксения Бородина.

Отдельно эксперты отмечают высокие доходы 31-летней Иды Галич. При 6,7 млн подписчиков она продает большое количество рекламных записей от крупных рекламодателей.