В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 85.34
Войти в почту

Ирина Салтыкова рассказала о своей борьбе с раком

Вечерняя Москва
58 минут назад

Певица Ирина Салтыкова призналась, что в 30 лет столкнулась с онкологическим заболеванием, которое ей удалось победить.

Салтыкова рассказала о борьбе с раком
Фото: InstagramInstagram

По ловам исполнительницы хита «Серые глаза» о болезни она узнала случайно. Во время поездки в США ее знакомы предложил ей сходить к врачу. В результате она сдала анализы, а уже вернувшись в Москву, получила звонок с плохими известиями.

— У меня оказались плохие анализы. Поставили диагноз — рак шейки матки. Я как-то не поверила. Пошла в пять разных клиник. Сдала анализы. И все подтвердилось. Я никому не сказала из родственников. Мне пообещали сделать операцию, — разоткровенничалась звезда в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По словам Салтыковой, если бы она узнала о болезни в свои 55 лет, то очень расстроилась, однако в молодости не слишком переживала по этому поводу.

— Как-то проще все тогда воспринималось. Я была уверена, что операция пройдет успешно. Моей дочке было семь лет. Я никому не рассказывала об этом, — призналась артистка.

Ирина Салтыкова была замужем за музыкантом Виктором Салтыковым, от которого у нее есть дочь Алиса.

До этого артистка рассказала, что помогает ей сохранить молодость. Она призналась, что не прибегает к услугам профессиональных косметологов, а занимается омоложением своего лица в домашних условиях.
Шоу-бизнес,Виктор Салтыков,Ирина Салтыкова,НТВ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители