Дочь Мишулина: «Из нас с мамой сделали сумасшедших»

Карина Мишулина, дочь актера Спартака Мишулина, заявила, что позиционирующий себя ее братом Тимур Еремеев буквально разрушил жизнь ее семьи, информирует teleprogramma.pro/
Еремеев публично назвал себя внебрачным сыном знаменитого артиста. Карина считает его проходимцем и обвиняет в том, что из-за его заявлений пошатнулось здоровье у ее мамы, вдовы Мишулина, а сама она потеряла работу. Об этом она рассказала в эфире телешоу «Секрет на миллион» на НТВ.
«Этот человек принес очень много боли нашей семье. Он растоптал память папы. Растоптал мою маму. Грязными ногами ворвался без спроса в наш дом. Если бы он просто объявился и сказал, что рожден от случайной связи, я, может быть, и поверила бы. Но это было преподнесено так, что из нас с мамой сделали сумасшедших. Моего отца обвинили в прелюбодеянии, это смертный грех. И не просто где-то в кулуарах, а на всю страну», - объяснила Карина.
Актер Тимур Еремеев, который два года назад объявил, что является внебрачным сыном актера Спартака Мишулина серьезно обогатился на скандале. Только за участие в ток-шоу он каждый раз получал примерно по полмиллиона рублей.