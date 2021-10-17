Дочь Мишулина: «Из нас с мамой сделали сумасшедших»

«Этот человек принес очень много боли нашей семье. Он растоптал память папы. Растоптал мою маму. Грязными ногами ворвался без спроса в наш дом. Если бы он просто объявился и сказал, что рожден от случайной связи, я, может быть, и поверила бы. Но это было преподнесено так, что из нас с мамой сделали сумасшедших. Моего отца обвинили в прелюбодеянии, это смертный грех. И не просто где-то в кулуарах, а на всю страну», - объяснила Карина.