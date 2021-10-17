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Дочь Мишулина: «Из нас с мамой сделали сумасшедших»

Ирина Лебедева
40 минут назад

Карина Мишулина, дочь актера Спартака Мишулина, заявила, что позиционирующий себя ее братом Тимур Еремеев буквально разрушил жизнь ее семьи, информирует teleprogramma.pro/

Дочь Мишулина: «Из нас с мамой сделали сумасшедших»
Фото: InstagramInstagram

Еремеев публично назвал себя внебрачным сыном знаменитого артиста. Карина считает его проходимцем и обвиняет в том, что из-за его заявлений пошатнулось здоровье у ее мамы, вдовы Мишулина, а сама она потеряла работу. Об этом она рассказала в эфире телешоу «Секрет на миллион» на НТВ.

«Этот человек принес очень много боли нашей семье. Он растоптал память папы. Растоптал мою маму. Грязными ногами ворвался без спроса в наш дом. Если бы он просто объявился и сказал, что рожден от случайной связи, я, может быть, и поверила бы. Но это было преподнесено так, что из нас с мамой сделали сумасшедших. Моего отца обвинили в прелюбодеянии, это смертный грех. И не просто где-то в кулуарах, а на всю страну», - объяснила Карина.

Актер Тимур Еремеев, который два года назад объявил, что является внебрачным сыном актера Спартака Мишулина серьезно обогатился на скандале. Только за участие в ток-шоу он каждый раз получал примерно по полмиллиона рублей.

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