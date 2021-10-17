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Шаляпин собрался судиться с Цымбалюк-Романовской

Ирина Лебедева
57 минут назад

Бывшая подруга Прохора Шаляпина, скандально известная экс-супруга покойного Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила певца в обмане. Она назвала неожиданную смерть супруги Прохода, канадской миллионерши, разыгранным спектаклем, постановкой, в которую она не верит.

Шаляпин собрался судиться с Цымбалюк-Романовской
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Оскорбленный Шаляпин решил привлечь Цымбалюк-Романовскую к ответственности. Он заявил, что подобных заявлений, порочащих честь его покойной супруги, терпеть не будет. Он считает, что это – глумление над памятью женщины, которую убил ковид всего через два месяца после бракосочетания. Певец решил обратиться в суд, чтобы наказать обидчицу по закону, пишут dni.ru.

Адвокат Андрей Сарычев считает, что у Шаляпина есть все шансы выиграть дело. Конечно, все неприятные предположения пианистки, которые она публично высказывала – это всего лишь оценочные суждения. С точки зрения закона здесь нет повода для возбуждения дела. Но вот то, что Виталина прилюдно называла Прохора лжецом и обманщиком, уже является клеветой, за которую придется отвечать.

Шаляпин встречался с Цымбалюк-Романовской несколько лет назад, но потом их пути разошлись. Певец начал новые отношения с канадской миллионершей Татьяной Дэвис, на которой впоследствии женился. Однако семейная жизнь пары длилась недолго, спустя полтора месяца после свадьбы Дэвис умерла от коронавируса в больнице, не приходя в сознание.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Армен Джигарханян,Дни.Ру,
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