Мясников требует обязательную вакцинацию: «Время уговоров закончилось»

«Пьяному за рулем- нельзя, опасно для окружающих! Да, нельзя! Но ведь и невакцинированный из группы риска тоже опасен для окружающих! Именно в нем, в таких вот тяжелоболеющих, зарождаются новые штаммы коронавируса, перекидываются на больницы, других пациентов и потом растет смертность, снижается эффективность вакцин…..