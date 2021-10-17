Мясников требует обязательную вакцинацию: «Время уговоров закончилось»

Александр Мясников, врач и телеведущий, обратился в своем Телеграм-канале к противникам вакцинации с заявлением. В достаточно резкой форме медик высказался по поводу антипрививочников, обвинив их, в частности, в том, что они опасны для общества.
«Пьяному за рулем- нельзя, опасно для окружающих! Да, нельзя! Но ведь и невакцинированный из группы риска тоже опасен для окружающих! Именно в нем, в таких вот тяжелоболеющих, зарождаются новые штаммы коронавируса, перекидываются на больницы, других пациентов и потом растет смертность, снижается эффективность вакцин…..
Я считаю, что время уговоров закончилось. И еще: все, кто против вакцин- можете предложить что-то другое? Ну хоть наполовину такое же по эффективности? Ну так и закройте рот!»
Мясников сообщил, что табак убивает половину курильщиков, от алкоголя гибнут миллионы людей, а от колбасы, выпечки и сладкой газировки – десятки миллионов. Но люди не учатся на чужих ошибках.
«Все это несомненные факты, но мы и курим, пьем и объедаемся! Да еще и приговариваем: «кто не курит и не пьет- тот здоровеньким умрет!»» - возмущается врач.
Аналогично люди поступают и отказываясь вакцинироваться, утверждая, что «вакцина сырая» и что «от побочки умирают люди».
«Какая-то непробиваемая тупость! Да ещё и тупость заразная!!! «Ой, вот тот-то привился и заболел!»
Да, боец в бронежилете может получить пулю в голову.
Да, пристегнутый пассажир может погибнуть в автоаварии.
Да, мотоциклист в каске может разбиться насмерть.
Ну так что: отменим ремни безопасности, шлемы, бронежилеты?!
Я- за обязательную вакцинацию групп риска: пожилых и хронически больных людей. Малоэффективные маски можно сделать обязательными до отвращения, а единственно работающее средство нет?!»
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что получившие прививку от коронавируса пациенты оказываются в реанимации из-за сопутствующих заболеваний. Слова доктора приводит «Вечерняя Москва».