Галкин: «Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили»

Наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой не пропустили новый праздник – День отца. По семейной традиции они подготовили креативные подарки и устроили мини-перфоманс. Лиза сделала оригами – фигурку кролика и нарисовала поросенка. Гарри проявил музыкальные и литературные способности – зачитал рэп на стихи собственного сочинения.

Фото: Instagram Instagram

«С Днем отца тебя поздравить,

Папа, от души хочу!

Ты пример, ты мой советчик,

все с тобой мне по плечу, йоу!»

Милое поздравление отец близнецов записал на видео и выложил ролик в инстаграме.

«Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили», - подписал ролик растроганный папа.

Фолловеры умиляются, глядя на семейную идиллию, и осыпают комплиментами ребятишек и их родителей.

«Ну какие они замечательные», «Милота! Пусть они вам только радость приносят, вы хороший папа», «Счастливый папа ! Чудо дети», «Не перестаю умиляться деткам!!! Какие молодчинки!!!».

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. 15 ноября супруги будут отмечать очередную годовщину своих отношений.