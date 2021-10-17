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Галкин: «Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили»

Ирина Лебедева
53 минуты назад

Наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой не пропустили новый праздник – День отца. По семейной традиции они подготовили креативные подарки и устроили мини-перфоманс. Лиза сделала оригами – фигурку кролика и нарисовала поросенка. Гарри проявил музыкальные и литературные способности – зачитал рэп на стихи собственного сочинения.

Галкин: «Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили»
Фото: InstagramInstagram

«С Днем отца тебя поздравить,

Папа, от души хочу!

Ты пример, ты мой советчик,

все с тобой мне по плечу, йоу!»

Милое поздравление отец близнецов записал на видео и выложил ролик в инстаграме.

«Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили», - подписал ролик растроганный папа.

Фолловеры умиляются, глядя на семейную идиллию, и осыпают комплиментами ребятишек и их родителей.

«Ну какие они замечательные», «Милота! Пусть они вам только радость приносят, вы хороший папа», «Счастливый папа ! Чудо дети», «Не перестаю умиляться деткам!!! Какие молодчинки!!!».

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. 15 ноября супруги будут отмечать очередную годовщину своих отношений.

18 сентября 2013 года у суррогатной мамы родились дети Пугачевой и Галкина. Лиза старшая – она появилась на свет первой.

Телеведущий Максим Галкин раскрыл секрет семейного счастья с Аллой Пугачевой. «Любить и не врать друг другу», - заявил Галкин, отвечая на вопрос гендиректора «Муз-ТВ» Армана Давлетярова о том, как юмористу удается сохранять гармоничные семейные отношения с Примадонной
Шоу-бизнес,Арман Давлетяров,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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