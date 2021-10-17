Галкин: «Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили»

Наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой не пропустили новый праздник – День отца. По семейной традиции они подготовили креативные подарки и устроили мини-перфоманс. Лиза сделала оригами – фигурку кролика и нарисовала поросенка. Гарри проявил музыкальные и литературные способности – зачитал рэп на стихи собственного сочинения.
«С Днем отца тебя поздравить,
Папа, от души хочу!
Ты пример, ты мой советчик,
все с тобой мне по плечу, йоу!»
Милое поздравление отец близнецов записал на видео и выложил ролик в инстаграме.
«Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили», - подписал ролик растроганный папа.
Фолловеры умиляются, глядя на семейную идиллию, и осыпают комплиментами ребятишек и их родителей.
«Ну какие они замечательные», «Милота! Пусть они вам только радость приносят, вы хороший папа», «Счастливый папа ! Чудо дети», «Не перестаю умиляться деткам!!! Какие молодчинки!!!».
Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. 15 ноября супруги будут отмечать очередную годовщину своих отношений.
18 сентября 2013 года у суррогатной мамы родились дети Пугачевой и Галкина. Лиза старшая – она появилась на свет первой.