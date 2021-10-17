Винс Нил из Motley Crue упал со сцены и госпитализирован

Несчастный случай едва не стал фатальным для 60-летнего вокалиста культовой американской глэм-метал группы Motley Crue Винса Нила. Музыкант оступился, упал со сцены и попал в больницу. Предварительно предполагают, что у него сломаны ребра. Об этом пишет издание tmz.

Фото: Instagram Instagram

Неприятный инцидент произошел во время фестиваля Monster on the Mountain в штате Теннесси, США. Нил выступал со своей группой (не Motley Crue). Во время исполнения одной из композиций он подошел к краю сцены, где имелась щель между помостом и установленной техникой. Винс не заметил проема, и упал. Высота не была особенно большой, около полутора метров, но внизу был голый цементный пол.

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Певцу помогли подняться, но за кулисы его уводили под руки. Тут же была вызвана бригада скорой помощи. Не исключено, что у пострадавшего музыканта переломы ребер.

Через некоторое время группа продолжила выступление. Гитарист Джефф Бландо взял на себя обязанности ведущего вокалиста.

Участники коллектива Mоtley Crue прославились своими безумными выходками и проблемами с законом, алкоголем и наркотиками. Вокалист Винс Нил, как и подобает фронтмену такого коллектива, всегда держал марку отъявленного скандалиста и повесы. В 1984 году Винс в компании ударника группы Hanoi Rocks Николаса Дингли, уже будучи изрядно навеселе, поехал на машине пополнить истощившиеся запасы алкоголя. Закончилось все дело крупным ДТП.

Дингли погиб, двое пассажиров другой машины получили тяжелые травмы. Авария произошла по вине Нила, в нетрезвом состоянии потерявшего контроль над автомобилем. Приговор оказался довольно мягким. В тюрьме певец просидел только 15 дней, последующие 5 лет — испытательный срок. Кроме того, Нил выплатил 2,6 миллиона долларов в качестве компенсации родственникам жертв и пострадавших.