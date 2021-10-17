В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 3 балла
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Винс Нил из Motley Crue упал со сцены и госпитализирован

Ирина Лебедева
1 час назад

Несчастный случай едва не стал фатальным для 60-летнего вокалиста культовой американской глэм-метал группы Motley Crue Винса Нила. Музыкант оступился, упал со сцены и попал в больницу. Предварительно предполагают, что у него сломаны ребра. Об этом пишет издание tmz.

Винс Нил из Motley Crue упал со сцены и госпитализирован
Фото: InstagramInstagram

Неприятный инцидент произошел во время фестиваля Monster on the Mountain в штате Теннесси, США. Нил выступал со своей группой (не Motley Crue). Во время исполнения одной из композиций он подошел к краю сцены, где имелась щель между помостом и установленной техникой. Винс не заметил проема, и упал. Высота не была особенно большой, около полутора метров, но внизу был голый цементный пол.

Видео дня

Певцу помогли подняться, но за кулисы его уводили под руки. Тут же была вызвана бригада скорой помощи. Не исключено, что у пострадавшего музыканта переломы ребер.

Через некоторое время группа продолжила выступление. Гитарист Джефф Бландо взял на себя обязанности ведущего вокалиста.

Участники коллектива Mоtley Crue прославились своими безумными выходками и проблемами с законом, алкоголем и наркотиками. Вокалист Винс Нил, как и подобает фронтмену такого коллектива, всегда держал марку отъявленного скандалиста и повесы. В 1984 году Винс в компании ударника группы Hanoi Rocks Николаса Дингли, уже будучи изрядно навеселе, поехал на машине пополнить истощившиеся запасы алкоголя. Закончилось все дело крупным ДТП.

Дингли погиб, двое пассажиров другой машины получили тяжелые травмы. Авария произошла по вине Нила, в нетрезвом состоянии потерявшего контроль над автомобилем. Приговор оказался довольно мягким. В тюрьме певец просидел только 15 дней, последующие 5 лет — испытательный срок. Кроме того, Нил выплатил 2,6 миллиона долларов в качестве компенсации родственникам жертв и пострадавших.

В 2010 году оказалось, что на ошибках он не учится — Винс вновь был арестован по обвинению в вождении машины в нетрезвом виде. К счастью, на сей раз никто не погиб, а суд вновь проявил гуманность, благо певец выразил раскаяние и готовность сотрудничать с полицией.

Шоу-бизнес,Винс Нил,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители