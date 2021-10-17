Киноэкипаж вернется на Землю

Российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двухнедельных съемок кинокартины на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого 17 октября возвращаются на Землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Первый канал».

Фото: Рамблер Рамблер

Трансляция посадки комического корабля «Союз МС-18» будет вестись в прямом эфире телеканала. К моменту возвращения Пересильд и Шипенко пробудут в космосе 12 суток, а Новицкий - 191 сутки. По данным «Роскосмоса», корабль должен отчалить от станции в 4:14 мск. Планируется, что в 6:41 мск «Союз МС-18» включит двигатель для сведения с орбиты, в 7:09 мск корабль разделится на отсеки и в 7:12 мск спускаемый аппарат с «киноэкипажем» войдет в атмосферу Земли.

В районе посадки прогнозируются погода без осадков, видимость более 10 километров, ветер северо-восточный до пяти метров в секунду, температура воздуха - 11-14 градусов выше нуля.

После приземления поисковая группа возьмет спускаемую капсулу под охрану. На месте членов экипажа ждет медицинское обследование, после чего актриса, режиссер и космонавт отправится спецрейсом в Подмосковье на реабилитацию, которая займет около недели.