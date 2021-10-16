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Миро заявила, что после поездки в Росгвардию Ксении Собчак наступит конец

Слово и Дело
1 час назад

Лена Миро поделилась на своей странице в «Живом Журнале» видеозаписью, на которой можно увидеть автомобили, выезжающие с территории здания Росгвардии. В одной из этих машин находилась Ксения Собчак. Она заявила, что журналистка поехала в ведомство, чтобы «на что-то жаловаться». Как отмечает светский обозреватель, там ей посоветовали написать заявление в ОВД, как это делают простые граждане.

Миро заявила, что после поездки в Росгвардию Ксении Собчак наступит конец
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Блогер уверена, что за этим визитом в Росгвардию последует неминуемый «конец» для Ксении Собчак. По ее словам, авторитет звезды держался на предпосылке: «Она сейчас позвонит». Однако поездка в ведомство показала, насколько бессильна телеведущая на самом деле, а «тусовка», в которой она вращается, этого не простит.

«После этого в окружении Собчак наконец-то поняли очевидное: за то, что они на нее накинутся, ничего не будет. Это поняли так называемые друзья. Это поняли заклятые подружки, помощницы и гримерши <...> Ответ, который Собчак получила в Росгвардии — это для них команда "Фас"», — написала Миро.

На прошлой неделе Ксения Собчак стала участницей страшного ДТП в Сочи. Автомобиль, в которой находилась журналистка, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате аварии погибла 35-летняя женщина. Знаменитость покинула место происшествия и отправилась в аэропорт, за что ее осудили коллеги и пользователи Сети.

Шоу-бизнес,Лена Миро,Ксения Собчак,Росгвардия,МВД,
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