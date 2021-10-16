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Гагарина показала свой загородный особняк

Ирина Лебедева
12 минут назад

Полина Гагарина стала участницей телепрограммы «На дачу!», где продемонстрировала зрителям загородный дом, в котором она живет с сыном Андреем и дочерью Мией.

Гагарина показала свой загородный особняк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основная стройка уже завершена, дом вполне жилой, но еще внутри не полностью оформлен интерьер, а снаружи – не окончательно благоустроена территория. В облагораживании фазенды ей помогают ведущие шоу. В частности, они предложили сделать античный дворик-сад, - информирует «Московский Комсомолец».

Полина ранее считала себя урбанисткой. Но собственный дом искренне полюбила и не хочет возвращаться в город.

«Я была очень городским человеком… Но, когда я нашла это место, я начала все чаще хотеть сюда вернуться», - рассказала артистка.

Более того, звезда собирается завести небольшой огород и ягодник.

«Уже представляю себя в шляпе с корзиной клубник в руках», - смеется она.

У детей в доме собственные комнаты, оборудованные с учетом их интересов. Андрей увлекается музыкой, так что у него теперь есть своя маленькая студия. Маленькой Мие сделали специальную систему шкафов для вещей и игрушек.

В 2014 году Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, в 2017-м у них родилась дочь Мия, а в 2020-м они развелись. Певица Полина Гагарина встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.
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