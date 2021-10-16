Гагарина показала свой загородный особняк

Полина Гагарина стала участницей телепрограммы «На дачу!», где продемонстрировала зрителям загородный дом, в котором она живет с сыном Андреем и дочерью Мией.

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Основная стройка уже завершена, дом вполне жилой, но еще внутри не полностью оформлен интерьер, а снаружи – не окончательно благоустроена территория. В облагораживании фазенды ей помогают ведущие шоу. В частности, они предложили сделать античный дворик-сад, - информирует «Московский Комсомолец».

Полина ранее считала себя урбанисткой. Но собственный дом искренне полюбила и не хочет возвращаться в город.

«Я была очень городским человеком… Но, когда я нашла это место, я начала все чаще хотеть сюда вернуться», - рассказала артистка.

Более того, звезда собирается завести небольшой огород и ягодник.

«Уже представляю себя в шляпе с корзиной клубник в руках», - смеется она.