Гагарина показала свой загородный особняк

Полина Гагарина стала участницей телепрограммы «На дачу!», где продемонстрировала зрителям загородный дом, в котором она живет с сыном Андреем и дочерью Мией.
Основная стройка уже завершена, дом вполне жилой, но еще внутри не полностью оформлен интерьер, а снаружи – не окончательно благоустроена территория. В облагораживании фазенды ей помогают ведущие шоу. В частности, они предложили сделать античный дворик-сад, - информирует «Московский Комсомолец».
Полина ранее считала себя урбанисткой. Но собственный дом искренне полюбила и не хочет возвращаться в город.
«Я была очень городским человеком… Но, когда я нашла это место, я начала все чаще хотеть сюда вернуться», - рассказала артистка.
Более того, звезда собирается завести небольшой огород и ягодник.
«Уже представляю себя в шляпе с корзиной клубник в руках», - смеется она.
У детей в доме собственные комнаты, оборудованные с учетом их интересов. Андрей увлекается музыкой, так что у него теперь есть своя маленькая студия. Маленькой Мие сделали специальную систему шкафов для вещей и игрушек.