Больной Моисеев мечтает уехать в Латвию

«Состояние у него ровное, без каких-либо изменений, ухудшений нет. Он в полной гармонии с собой, в хорошем настроении, на позитиве, что для таких людей не свойственно: они уходят в себя, депрессуют и все остальное. Он, наоборот, ведет себя совершенно по-другому, он себя принял таким, какой есть, и нормально живет с этим», - рассказывает Сергей.