Больной Моисеев мечтает уехать в Латвию

Борис Моисеев, как известно, тяжело болен. Певец перенес два инсульта, вследствие чего у него проявились проблемы с речью и работой рук. К сожалению, положительной динамики в состоянии исполнителя хита «Голубая луна» не наблюдается. Правда, по словам его директора Сергея Гороха, артист смог принять себя таким, каким он стал, адаптироваться и по мере сил поддерживать общение с друзьями, - пишет портал m24.ru.
«Состояние у него ровное, без каких-либо изменений, ухудшений нет. Он в полной гармонии с собой, в хорошем настроении, на позитиве, что для таких людей не свойственно: они уходят в себя, депрессуют и все остальное. Он, наоборот, ведет себя совершенно по-другому, он себя принял таким, какой есть, и нормально живет с этим», - рассказывает Сергей.
Единственная проблема – Моисеев никак не может выехать в Латвию, в свою любимую Юрмалу, где у него квартира. Эта мечта никак не может осуществиться из-за пандемии коронавируса.
«Думаю, что планов особо на будущее нет. Дай бог, чтобы со здоровьем все было хорошо – это главное. Он переживает, что второй год не смог попасть в Юрмалу к себе домой, в свою обитель. На следующий год обязательно поедет туда», — надеется Горох.
Директор артиста Сергей Горох опроверг слухи о его бедственном положении. По словам Гороха, у Моисеева хорошая пенсия с надбавкой за звание заслуженного артиста – в общей сложности около 50 тысяч рублей. Кроме того, певцу помогает фонд Иосифа Кобзона. Сам Моисеев также заявил, что денег ему хватает, и он по-прежнему является владельцем нескольких объектов недвижимости – квартир в Москве, Юрмале и Болгарии.