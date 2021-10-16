Умер Андрей Булгаков, игравший Петра Великого

Андрей Булгаков, создавший самый узнаваемый образ Петра Великого, скончался в возрасте 63 лет в отделении реанимации одной из клиник Санкт-Петербурга. У него была тяжелая форма коронавируса, давшая осложнение на сердце.
О смерти актера сообщила в социальной сети его супруга Виктория Булгакова.
«15 октября 2021 года 11.30. Андрюшенька, любимый мой, я очень счастлива с тобой. Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной. Ты всегда будешь рядом, я очень тебя люблю, мой Гепард».
Андрей и Виктория Булгаковы основали в Санкт-Петербурге Театр исторических миниатюр и современных пародий в 2000 году. Театр ставил детские сказки, исторические спектакли, проводил спектакли-экскурсии и организовывал балы, - информирует 5 Канал.
Сообщается, что прощание с актером Андреем Булгаковым состоится во вторник 19 октября на Ковалевском кладбище.