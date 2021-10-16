Умер Андрей Булгаков, игравший Петра Великого

«15 октября 2021 года 11.30. Андрюшенька, любимый мой, я очень счастлива с тобой. Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной. Ты всегда будешь рядом, я очень тебя люблю, мой Гепард».