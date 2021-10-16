«Да, я не ангел!» Джанабаева осадила злопыхателей

Альбину Джанабаеву постоянно донимают хейтеры. Они пишут ей гадости в социальных сетях, замусоривают аккаунты негативными комментариями. И, хотя экс-солистка «Виагры» постоянно банит пираний интернета, меньше их не становится.

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Супруга Валерия Меладзе этим чрезвычайно возмущена, о чем и высказалась в подкасте "Ниче святого". Сама себя она считает открытым и приятным человеком, и огорчена, что ей прилепили ярлык «стервы» люди, которые с ней незнакомы, и которых не знает она.

"Только слухи про стерву и ходят! Столько читаю о себе, какие-то комментарии от тех людей, которые не могут делать выводы, потому что не знают меня. По образу мнение складывают. Да, я не ангел, у меня все ситуативно", - объяснила певица.

Впрочем, звезда утверждает, что напрасно думать, что она беззащитна. Она прекрасно может за себя постоять, - информируют dni.ru.

"В силу некоторого опыта мне нужно обозначить свои границы", – заявила Джанабаева.

Кстати, Валерий Меладзе нередко защищает супругу. Он даже вступает в полемику с оппонентами на страничке микроблога.