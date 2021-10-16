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Буланова: «Никаких сбережений у меня нет»

Ирина Лебедева
1 час назад

Певица Татьяна Буланова призналась, что, отработав три десятка лет на сцене, не смогла накопить никакой «подушки безопасности».

Буланова: «Никаких сбережений у меня нет»
Фото: InstagramInstagram

Она рассказала, что относится к деньгам непростительно легко -= вот они и покидают ее так же с легкостью, - пишет «Комсомольская Правда».

«Сколько бы денег ты не заработал, они имеют свойство заканчиваться. Особенно сейчас, когда в продаже есть все. Это в девяностые ничего не было, а теперь в любой магазин зайдешь за кремом для глаз и купишь сразу одно-второе, пятое-десятое. В итоге уходишь с пустым кошельком и какими-то ненужными покупками», - говорит певица.

И, если раньше Татьяна могла как-то копить – мотивировала взятая тогда ипотека, то сейчас уже нет. Да и доходы не те. В прочем, по ее словам, и в лучшие времена она не была богатым человеком. Она вспомнила, как Андрей Губин рассказывал, что у него в сейфе лежит миллион долларов. Для артистки это было чем-то запредельным – у нее и 1000 не находилось.

«Никаких сбережений у меня нет, да и вообще в денежных вопросах я веду себя очень неграмотно», - пожаловалась Буланова журналистам.

У заслуженной артистки России двое детей. В 1993 году она родила сына Александра, отец которого — первый супруг певицы музыкант Николай Тагрин. В 2007 Буланова стала матерью во второй раз. В браке с бывшим футболистом Владиславом Радимовым у нее появился сын Никита.

Шоу-бизнес,Андрей Губин,Татьяна Буланова,Владислав Радимов,Комсомольская правда,
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