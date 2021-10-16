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«Меня с собаками осматривали»: Линда о травле после разрыва с Фадеевым

Ирина Лебедева
1 час назад

Певица Линда рассказала, что слухи о ее зависимости от запрещенных веществ серьезно испортили ей жизнь. Звезда 90-х когда-то собирала целые стадионы поклонников. У успеха было несколько составляющих – талант и харизма самой певицы, работа продюсера Максима Фадеева и финансовая поддержка ее обеспеченного отца.

«Меня с собаками осматривали»: Линда о травле после разрыва с Фадеевым
Фото: Официальный сайт певицыОфициальный сайт певицы

Но эти паззлы рассыпались, Линда всерьез поссорилась с Фадеевым Она обвинила его в том, что он присваивал себе слишком много ее концертных денег. Отношения испортились и вскорости карьера рок-исполнительницы рухнула. Тогда же пошли слухи о том, что она связана с наркотиками.

Приглашения выступить и гастроли резко сократились, - сообщает 5 Канал.

«Ходили слухи, что я связана с наркотиками. На гастролях меня с собаками осматривали», — рассказала она в подкасте на «Сберзвуке».

О личной жизни Линда публично говорить не любит. Считает, что ее стремятся использовать в собственных интересах.

«Меня пытаются затащить куда-то в свое окружение, и показывают: „Вот это Линда, я с ней“. Меня раздражало. Месяца два меня хватало, а потом начинались проблемы», - рассказала она.

Певица Линда в социальных сетях опубликовала свой рецепт от депрессии.

«Человек нервничает, когда вспоминает прошлое или, когда думает о будущем. Когда человек в здесь и сейчас, он спокоен. Так устроен мозг. Есть такая медитация, чтобы возвращать себя в настоящий̆ момент. 5,4,3,2,1 оглянитесь вокруг себя. Назовите 5 любых вещей̆, которые видите, 4 вещи, которые слышите, 3 вещи, которые вы чувствуете, 2 запаха, которые вы чувствуете и 1 вещь, вкус которой̆ ощущаете. Так перенесетесь в настоящий̆ момент, без новостей̆ и сводок. Хотя бы на пять минут в день».

Шоу-бизнес,Максим Фадеев,
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