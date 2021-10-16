«Меня с собаками осматривали»: Линда о травле после разрыва с Фадеевым

«Человек нервничает, когда вспоминает прошлое или, когда думает о будущем. Когда человек в здесь и сейчас, он спокоен. Так устроен мозг. Есть такая медитация, чтобы возвращать себя в настоящий̆ момент. 5,4,3,2,1 оглянитесь вокруг себя. Назовите 5 любых вещей̆, которые видите, 4 вещи, которые слышите, 3 вещи, которые вы чувствуете, 2 запаха, которые вы чувствуете и 1 вещь, вкус которой̆ ощущаете. Так перенесетесь в настоящий̆ момент, без новостей̆ и сводок. Хотя бы на пять минут в день».