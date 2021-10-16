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Азиза уверена, что над Распутиной довлеет родовое проклятье

Ирина Лебедева
24 минуты назад

Певица Азиза объясняет семейные проблемы Маши Распутиной плохой кармой и старинным проклятием.

Азиза уверена, что над Распутиной довлеет родовое проклятье
Фото: РамблерРамблер

Совсем недавно разразился ужасный публичный скандал. Младшая дочь певицы Мария обвинила своего сводного брата Романа Захарова в сексуальных домогательствах. Родственники едва не подрались прямо в эфире телепрограммы, - информирует 5 Канал

Отношения со старшей дочерью Лидией у Распутиной тоже оставляют желать лучшего. Девочка жила в интернате, лечилась в психиатрической клинике. После развода певицы с отцом Лидии, продюсером Владимиром Ермаковым, дочь окончательно рассорилась с матерью. Маша рассказывала, что ее бывший муж настраивает дочь против нее.

Азиза не считает, что ее коллега по цеху – плохая мать. Напротив. Распутина делает все, что может – но не встречает отклика и понимания у детей. Певица уверена, что тут дело – в прошлом рода Распутиной, где когда-то были глобальные конфликты представительниц женской линии. И сейчас дочки Маши отрабатывают за их грехи.

Помочь справиться с бедой, по ее словам, может только «квантовое исцеление», которое способно разрубить «квантовые узлы».

Певица Азиза выступила в защиту семьи своего нового супруга Алессандро Лортэ, которая якобы покинула родной Липецк из-за мошенничества его матери, Людмилы. Как выяснили журналисты шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», избранника на самом деле зовут Александр Соколов, а его мать обвинили в махинациях с недвижимостью. Как объяснила артистка в разговоре с «Собеседником», она прожила жизнь и научилась разбираться в людях.

Шоу-бизнес,Роман Захаров,Владимир Ермаков,Андрей Малахов,Александр Соколов,
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