Азиза уверена, что над Распутиной довлеет родовое проклятье

Певица Азиза объясняет семейные проблемы Маши Распутиной плохой кармой и старинным проклятием.

Фото: Рамблер Рамблер

Совсем недавно разразился ужасный публичный скандал. Младшая дочь певицы Мария обвинила своего сводного брата Романа Захарова в сексуальных домогательствах. Родственники едва не подрались прямо в эфире телепрограммы, - информирует 5 Канал

Отношения со старшей дочерью Лидией у Распутиной тоже оставляют желать лучшего. Девочка жила в интернате, лечилась в психиатрической клинике. После развода певицы с отцом Лидии, продюсером Владимиром Ермаковым, дочь окончательно рассорилась с матерью. Маша рассказывала, что ее бывший муж настраивает дочь против нее.

Азиза не считает, что ее коллега по цеху – плохая мать. Напротив. Распутина делает все, что может – но не встречает отклика и понимания у детей. Певица уверена, что тут дело – в прошлом рода Распутиной, где когда-то были глобальные конфликты представительниц женской линии. И сейчас дочки Маши отрабатывают за их грехи.

Помочь справиться с бедой, по ее словам, может только «квантовое исцеление», которое способно разрубить «квантовые узлы».