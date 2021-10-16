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«На это я бы точно не пошел»: Митя Фомин о смене пола

Ирина Лебедева
1 час назад

Певец Митя Фомин считает – что шоу-бизнес – сфера экспериментов, это касается и личной жизни. До того момента, пока эти искания остаются в определенных рамках, его все устраивает. Но есть границы, переходить которые он не станет никогда.

«На это я бы точно не пошел»: Митя Фомин о смене пола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы никогда не смог изменить пол. Это то, на что бы я точно не пошел, потому что мой меня устраивает полностью. В остальном я считаю, что на то они и эксперименты, чтобы на них решаться и быть в каких-то открытиях первым», заявил он.

Фомину уже 47, но ни семьей, ни постоянной подругой он так и не обзавелся. Нет у него и наследников, хотя, его словам, он очень хочет детей. Вот только никак не встретит ту, единственную, которая достояна стать их матерью.

Как сообщает портал passion.ru, Мите приписывались многочисленные романы, причем с представителями и женского и мужского пола. Но тема о детях публично звучала лишь однажды - в 2017 году — в эфире популярного телешоу телеведущая Ксения Мерц заявила, что сделала аборт от Фомина.

Певец Митя Фомин устроил скандал в третьем выпуске ТНТ «Звезды в Африке», премьера которого состоялась 3 октября в эфире телеканала. Участники шоу выбрали артиста и бывшую жену Гуфа Айзу для участия в финальном испытании, проигравший в котором выбывает из проекта.

Шоу-бизнес,Митя Фомин,
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