62-летняя Лариса Гузеева уже долгое время находится в больнице с коронавирусной инфекцией. После длительной борьбы с болезнью телеведущей стало лучше и ее состояние стабилизировалось. Вокруг звезды ходит много слухов, а семью постоянно расспрашивают о здоровье артистки.
Супруг ведущей Игорь Бухаров в беседе с порталом 56orb.ru озвучил причину ее заражения. Как оказалось, Гузеева подхватила вирус во время съемок в Крыму и была не привита.
У нас в семье я вакцирировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали — ты тоже привейся. Она — отказалась. И поехала на съёмки в Крым. Несколько дней буквально, и вот результат, вы знаете… — рассказывает Бухаров.