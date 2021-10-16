У нас в семье я вакцирировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали — ты тоже привейся. Она — отказалась. И поехала на съёмки в Крым. Несколько дней буквально, и вот результат, вы знаете… — рассказывает Бухаров.