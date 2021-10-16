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Муж борющейся с ковидом Гузеевой назвал причину ее болезни

WMJ.ru
1 час назад

62-летняя Лариса Гузеева уже долгое время находится в больнице с коронавирусной инфекцией. После длительной борьбы с болезнью телеведущей стало лучше и ее состояние стабилизировалось. Вокруг звезды ходит много слухов, а семью постоянно расспрашивают о здоровье артистки.

Супруг ведущей Игорь Бухаров в беседе с порталом 56orb.ru озвучил причину ее заражения. Как оказалось, Гузеева подхватила вирус во время съемок в Крыму и была не привита.

У нас в семье я вакцирировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали — ты тоже привейся. Она — отказалась. И поехала на съёмки в Крым. Несколько дней буквально, и вот результат, вы знаете… — рассказывает Бухаров.

Добавим, что состояние телеведущей приходит в норму, и она уже выходит на связь с подписчиками. В личном блоге Гузеева записала обращение к поклонникам.
Шоу-бизнес,Видео,Игорь Бухаров,Лариса Гузеева,
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