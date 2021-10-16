Бритни Спирс: хочу жить в другой стране

Певица Бритни Спирс написала в своем Instagram, что ей противна американская система правосудия, и что она хотела бы "жить в другой стране".

"Я не сделала ничего, чтобы со мной обращались так, как в последние 13 лет!!! Мне противна эта система, и я хотела бы жить в другой стране", - написала Спирс.

По ее словам, после освобождения из-под длившейся 13 лет опеки отца она испытывает страх и боится ошибиться.

"Я начала испытывать это, когда впервые получила ключи от своей машины 4 месяца назад, а прошло 13 лет!", - призналась певица.

Ранее издание TMZ со ссылкой на собственный источник сообщало, что отец Бритни Спирс Джейми хотел вылечить ее ментальное заболевание религией. Он обратился к религии сразу после того, как стал опекуном взрослой дочери после ее нервного срыва в 2008 году. Роль в этом могла сыграть христианка Лу Тейлор, ставшая представительницей семьи в прессе в то время.